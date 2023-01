Il Faro online

Elisabetta supera in due set la francese n.34 WTA. Lucia, scarica dopo la United Cup, si arrende a Blinkova E. Cocciaretto b. [3] A. Cornet 6 - 4 6 - 2 Al "", WTA 250 in corso di svolgimento a, in Tasmania, una vittoria e una sconfitta per i colori azzurri nella notte italiana tra lunedì e martedì. Avanza agli ottavi di finale ...La 21enne di Fermo ha eliminato la francese Alize Cornet imponendosi 6 - 4, 6 - 2(AUSTRALIA) - Elisabetta Cocciaretto supera il primo turno dell'"", torneo WTA 250 da 259.303 dollari di montepremi in corso sul cemento di, in Tasmania (Auatralia). Nella notte italiana la 21enne di Fermo, n.69 WTA, ha eliminato 64 62, ... Hobart International di Tennis, Cocciaretto agli ottavi: derby italiano con Paolini Belinda Bencic of Switzerland and Danielle Collins were among those to win their first-round matches at the Adelaide International on Monday in Australia.Bencic, the No. 8 seed, beat Garbine Muguruza ...American Sofia Kenin has opened the Hobart tournament with a win. (Matt Turner/AAP PHOTOS) Former Australian Open champion Sofia Kenin has made a bright start at the Hobart International, where seeded ...