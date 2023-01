“Ho scoperto questa cosa su Onestini” GF Vip 7 | Soleil Sorge non aspettava altro

(Di martedì 10 gennaio 2023) Dopo il confronto particolarmente acceso nello studio del Grande Fratello Vip 7,torna a parlare di Luca. Va detto che i due si conoscono molto bene, dal momento che entrambi hanno esordito a Uomini e Donne: lui era tronista di quella edizione, lei entrò in studio per corteggiarlo. E alla fine la scelta diricadde proprio sucon tanto di petali rossi che cadevano in studio: era il maggio del 2017. Da quel momento ne è passata di acqua sotto i ponti: il vippone ha partecipato alla seconda edizione del reality e dava scandalo accusandodi tradimento. Il tutto accadeva alla luce di un rvm trasmesso dal reality in cui lei appariva in atteggiamenti complici con il rivale di Luca ai tempi del trono, ...

IL GIORNO

La ricerca è molto attiva inbranca della medicina. E' infatti con lo studio del genoma che ... Nel recente studio, i ricercatori impegnati in quest'ambito sostengono di averche i geni ...In pochi anni, complice la pandemia o meno, molti lavoratori hannoche è pur possibile ...Regione attrae turisti soprattutto in estate , ma risulta piacevole viverci o soggiornarvi ... Dottoressa in pensione, Fombio è scoperto L’elenco è stato certificato dai ricercatori della California Academy of Sciences. Gli scienziati hanno fatto le loro scoperte in tutti i continenti e in tre oceani ...