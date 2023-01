Ho il cancro | ma non chiamatemi guerriero La confessione di Pierluigi Battista

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il giornalista ha stroncato il linguaggio utilizzato per raccontare le storie di chi deve affrontare un tumore: “Non ci fate del bene, non incoraggiate. Anzi, aggiungete angoscia ad angoscia”

Open

...gonfiate il petto con il "arrendersi mai" rivolto a chi si aggrappa con tutte le sue forze alla speranza che ilprenda il sopravvento" , ha esordito il giornalista sull' ...Ad esempio, diagnosticare una possibile lesione, ovvero unalla mammella con una diagnostica di immagine di dieci anniè la stessa cosa che farlo con una tecnologia di nuova generazione. ... Le dichiarazioni di Ryan Cole su vaccini a mRNA e tumori non sono ... Screening del tumore al seno con radiazioni ionizzanti: nel progetto Mammoscreen un'azienda di Assisi, la Umbria Bioengineering Technologies ...Il giornalista ha stroncato il linguaggio utilizzato per raccontare le storie di chi deve affrontare un tumore: “Non ci fate del bene, non incoraggiate. Anzi, aggiungete angoscia ad angoscia” ...