DDay.it

Il prodotto diè sicuramente la nuova serie ULED X , il nuovo MiniLED top di gamma che ... ULED X è l'espressione massima della tecnologia MiniLED di, con caratteristiche secondo il brand ...Ogni cosa è illuminata Philipssempre di più sulla luce (vedi il suo sistema Hue ) e con il ... Alta fedeltà e gaming a 120Hzrinnova la sua gamma ULED con il nuovissimo U71HQ , ... Hisense punta a fare il botto con la nuova gamma TV 2023 VIDAA es el sistema operativo para Smart TV preferido por Hisense y ya está disponible en 180 países y territorios NUEVA YORK, 6 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- VIDAA, el sistema operativo para telev ...Consumers realize now Hisense goes head - to - head with tier one brands in the industry and wins bringing equally great specs and features, all at a best - in - class value. In 2023, the brand is tak ...