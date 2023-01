Henry non ci sta | 'Belgio? Non ho mai chiamato la federazione'

RaiNews

Sul sito, ovviamente,c'è ancora il paragone con le opinioni degli spettatori che vedranno il ... Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di, Keivonn ...Commenta per primo Dopo l'addio con Roberto Martinez, la Federcalcio belga è alla ricerca del nuovo CT . Il nome di Thierryconvince del tutto, mentre nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Andrea Pirlo . Il tecnico italiano, però, deve guardarsi dalla concorrenza di un nuovo candidato: Hervé Renard . Una ... Esce Spare, il principe Harry non risparmia nessuno: segreti e accuse alla famiglia reale Il princpe sembra avvitato nella spirale dei famosi che vogliono essere più famosi: spararle sempre più grosse. Facile prevedere che presto le sue rivelazioni diventeranno una routine scandalistica ch ...E' Camilla il principale bersaglio di Harry nelle esplosive dichiarazioni rilasciate in occasione della pubblicazione del suo libro 'Spare', uscito oggi in ...