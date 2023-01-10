Hayatimin Sansi trama puntata 5 del 11 Gennaio 2023 (Di martedì 10 gennaio 2023) Hayatimin Sansi puntata 5 Do?a accetta l’offerta di Yonca. Ora iniziano i preparativi per la partenza… le tre sorelle andranno all’estero come previsto… Turgay sta cercando di convincere Rüzgar a collaborare con lui. D’altra parte, sta per emergere un’alleanza inaspettata… Canan ed Erman si uniscono per il loro scopo comune. Hayatimin Sansi puntata 5 Hayatimin L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
Hayatimin Sansi trama puntata 5 del 11 Gennaio 2023 Media Turkey
Hayatimin Sansi 5. Bölüm - Doga, Yonca'nin teklifini kabul edecek miDoga, Yonca’nin teklifini kabul eder. Artik onlarin gidis hazirligi baslar... üç kiz kardes planlandigi gibi yurt disina gideceklerdir...Turgay ise Rüzgar’i kendi ile isbirligi yapmasi için ikna etmey ...
Hayatimin Sansi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda Hayatimin Sansi yeni bölümleri hangi gün Çarsamba günü müFox TV'nin sevilen dizileri arasinda gelen Hayatimin Sansi ne zaman yayinlaniyor merak edildi. Dizi bazen farkli günlerde tekrar bölümleri yayinlaniyor. Bu yüzden izleyiciler, Hayatimin Sansi ne zaman ...
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