Hayatimin Sansi trama puntata 5 del 11 Gennaio 2023

Leggi su mediaturkey

(Di martedì 10 gennaio 2023)5 Do?a accetta l’offerta di Yonca. Ora iniziano i preparativi per la partenza… le tre sorelle andranno all’estero come previsto… Turgay sta cercando di convincere Rüzgar a collaborare con lui. D’altra parte, sta per emergere un’alleanza inaspettata… Canan ed Erman si uniscono per il loro scopo comune.L'articolo proviene da MediaTurkey.