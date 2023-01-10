Hayatimin Sansi trama puntata 5 del 11 Gennaio 2023

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Doga, Yonca’nin teklifini kabul eder. Artik onlarin gidis hazirligi baslar... üç kiz kardes planlandigi gibi yurt disina gideceklerdir...Turgay ise Rüzgar’i kendi ile isbirligi yapmasi için ikna etmey ...Fox TV'nin sevilen dizileri arasinda gelen Hayatimin Sansi ne zaman yayinlaniyor merak edildi. Dizi bazen farkli günlerde tekrar bölümleri yayinlaniyor. Bu yüzden izleyiciler, Hayatimin Sansi ne zaman ...