Harry ritratta | gli attacchi a Camilla e alla Famiglia Reale erano bugie?

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il principeè su tutte le prime pagine dopo la pubblicazione delle interviste e degli estratti della sua autobiografia. Il duca di Sussex ha rilasciato due interviste in cui spiegava alcuni particolari del libro e rispondeva alle domanda sul rapporti con i reali. In alcune importanti affermazioni, però, sembra aver fatto un passo indietro rispetto ad importanti accuse che aveva rivolto a. Milioni di telespettatori, che hanno atteso con trepidazione la messa in onda dell’intervista concessa ad ITV, sono rimasti sbalorditi nel vedereprendere le distanze dalle affermazioni fatte ad Oprah Winfrey nel 2021. In occasioni della prima intervista-bomba rilasciata in America, infatti, il duca e la duchessa di Sussex avevano lanciato pesanti accuse nei ...