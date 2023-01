Harry pubblica i messaggi di Kate Middleton a Meghan Markle | “Piangeva sul pavimento”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 10 gennaio 2023)di certo ricorderà il suo 41esimo compleanno, giorno in cui in tutto il mondo si è parlato deiche lei ha mandato aa poche ore dal matrimonio. Non è la prima volta cheraccontano degli screzi avuti con la moglie di William ( va detto che però citano sempre gli stessi episodi). In particolare, come era comunque trapelato sulla stampa e comeavevano già fatto capire nella loro intervista con Ophra,era stata parecchio indulgente poco prima del matrimonio. Non aveva gradito l’abitino da damigella cheaveva scelto per la piccola Charlotte e aveva mandato deiinfuocati, che oggi...