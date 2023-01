Harry | “Per anni ho pensato che la morte di mia madre facesse parte di un piano”

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 10 gennaio 2023) Oggi, martedì 10 gennaio, è finalmente disponibile l’attesissima autobiografia del principe, Spare: il principe ha rilasciato diverse interviste in queste settimane, in vista della pubblicazione del libro, e domenica 8 gennaio ha parlato con il broadcaster Anderson Cooper in una lunga intervista di un’ora. Tra i molti argomenti trattati nel libroscrive delladi sua, la Principessa Diana, avvenuta nel 1997 a Parigi quando lui aveva solo 12. Il principe ha confessato a Anderson Cooper di non essere riuscito a elaborare il lutto per diversie, in un’ammissione commovente, ha aggiunto di aver mantenuto la speranza che suafosse viva fino all’età adulta. “Per molto tempo mi sono rifiutato di accettare che fosse morta“, ha detto ...