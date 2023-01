(Di martedì 10 gennaio 2023) "Non parlare mai più di mia moglie in quel modo". Si sono allungate fin sul letto diElisabetta i veleni del conflitto familiare in casa Windsor fra il principe ribelle, suo ...

... avvenuta nel castello scozzese di Balmoral l'8 settembre 2022 dopo 70 anni di regno da record, il libro narra a pagina 526 dell'edizione italiana di comefu informato direttamente da Carlo del ...Losi sarebbe poi infuocato eha raccontato di essere 'stato preso per la collottola, strappando la catenina, e buttato a terra' Vai alla Fotogallery Harry, lo scontro con Carlo e Willy alla morte della regina - Europa «Non parlare mai più di mia moglie in quel modo». Si sono allungate fin sul letto di morte della regina Elisabetta i veleni del conflitto familiare in casa Windsor fra il principe ribelle Harry, suo p ...Si sono allungate fin sul letto di morte della regina Elisabetta i veleni del conflitto familiare in casa Windsor fra il principe ribelle Harry, suo padre Carlo (attualmente re Carlo III) e suo ...