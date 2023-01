Harry e Meghan nella bufera | evacuata la villa in California E oggi esce il libro Spare in tutto il mondo | code nelle librerie in Gran Bretagna

(Di martedì 10 gennaio 2023) Non è di certo un periodo facile per. Il principe è(in tutte i sensi). Dopo le rivelazioni scandalose diffuse prima della pubblicazione della sua...

Agenzia ANSA

Altre notizie su:MarklePrincipeSpareNel libro Spareha deciso di pubblicare anche i messaggi mandati da Kate Middleton a... Harry, famiglia reale non razzista ma silente su fango su Meghan In "Spare - Il minore" c'è anche la descrizione di cosa successe tra Kate e Meghan alla vigilia della nozze dei Sussex ...Da giorni sui tabloid inglesi così come sui giornali del mondo trapelano notizie e segreti legati alla Royal Family. La fonte "Spare" l'autobiografia del principe Harry. Pare però che anche Meghan Ma ...