Haller torna in campo dopo il cancro

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sebastien, attaccante del Borussia Dortumund, èto a giocareche gli avevavo diagnosticato unai testicoli la scorsa estate. L’attaccante si era trasferito in Germaniala bellissima stagione con l’Ajax, dove aveva segnato 34 gol in 43 presenze. Dall’arrivo a Dortmund l’ivoriano ha scoperto la malattia e subito è stato operato per evitare conseguenze peggiori. In occasione dell’amichevole contro il Fortuna Dussendolf,to a giocare entrando nel quarto d’ora finale al posto di Muokoko. Il ritorno è un grande segnale sia per il giocatore che per Borussia, che aveva individuato in lui il sostituto di Haaland. La felicità di vederlo inè stata massima per tutti, accompagnato dal tweet dei club tedesco. Da ...

