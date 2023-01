Haller torna in campo dopo il cancro | “Il calcio mi mancava”

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’attaccante Sébastienha avuto un emozionante ritorno algiocatoilai testicoli quando è entrato come sostituto al 74esimo minuto dell’amichevole del Borussia Dortmund contro il Fortuna Düsseldorf.ha, infatti, giocato la sua prima partita con il Dortmund nella vittoria per 5-2. Al 28enne è stato diagnosticato unai testicoli a luglio, pocoessere arrivato al Dortmund dall’Ajax. Ha subito due operazioni, la seconda fino a novembre, e la chemioterapia. “È stato un grande momento in. Ho ricevuto molti applausi, molti messaggi, ho parlato con i miei compagni di squadra e con gli avversari”, ha detto. “Volevo esserci fin dalla prima partita. Abbiamo parlato di ...

