' Ha sparato per legittima difesa' Delitto di San Polo | Mugnai esce - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Scarcerato il fabbro che ha ucciso l'albanese Dodoli: stava tentando di buttargli giù la casa con la ruspa. L'uomo ha risposto alle domande del giudice Soldini. Il pm Taddei aveva chiesto gli arresti .... Mugnai si è reso conto che la casa sarebbe crollata sulle loro teste, ed ha imbracciato il suo fucile da caccia , regolarmente detenuto, ecinque colpi di pallettonicinghiali. Di questi,... "Ha sparato per legittima difesa" Delitto di San Polo, Mugnai esce Si combatte duramente a Soledar, in Donbass, dove secondo un report dell'intelligence britannica le forze russe - assieme ai mercenari del gruppo privato Wagner - stanno facendo progressi sul fronte .Un cliente di una taqueria di Houston in Texas, stava consumando la sua cena in compagnia di un amico quando è stato costretto a tirare fuori la pistola che portava con sé ...