Guerriglia ultras Napoli-Roma | tornano liberi due romanisti arrestati ieri

Agenzia ANSA

Gli identificati Intanto circa 180 persone coinvolte nellanei pressi della stazione di ... tafferugli tradi Roma e Napoli: le foto Gli scontri sono avvenuti nell'area di servizio ...... i duedella Roma arrestati ieri nell'ambito delle indagini relative agli scontri avvenuti domenica sulla A1 nell'autogrill di Badia Al Pino, dove si sono affrontatiromanisti e ... Guerriglia in A1 tra ultrà di Roma e Napoli. Abodi: 'Chi sbaglia ora paga' - Cronaca Il giudice per le direttissime della Capitale non ha convalidato gli arresti, non riconoscendo l'applicazione della flagranza differita in particolare ...Guerriglia ultras Napoli-Roma, tornano liberi due tifosi romanisti arrestati ieri è quanto annuncia l’edizione online di Repubblica: “Tornano liberi Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, i due ultras ...