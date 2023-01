Gruber sparge veleno contro Meloni | Cacciari la spiazza con la risposta

Leggi su iltempo

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Giorgiadovrebbe fare abiura più netta dei leader populisti di destra estrema come Jair Bolsonaro e Donald Trump per essere più credibile come leader europea?”. Questa è la domanda rivolta da Lilli, conduttrice di Otto e mezzo, talk show serale di La7, a Massimo, filosofo ed ex sindaco di Venezia, ospite in collegamento della trasmissione del 9 gennaio. Ladel filosofo non si fa attendere e coglie in parte di sorpresa la padrona di casa: “Diciamo le cose come stanno,quando era soltanto una leader politica ha sempre detto che era alleata con altre forze di destra, come lei lo è, cosa per me esecrabile, ma lo è, l'ha sempre detto e affermato. Da leader politico esaltava le vittorie della sua parte politica, poi è ovvio che una volta che uno diventa premier deve ...