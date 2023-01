Grease sta per tornare | ecco il teaser della serie Rise of the Pink Ladies

Teleblog

Eri quell'essenza lì, creativa, leggera, amante di ogni tratto che nonin nessuno schema. Sia ... venerdì 20 gennaio spettacolo di beneficenza "Te lo ricordi, il Musical" Riccione, ...Si intitolava 'Putinfacendo un errore storico'. Il 5 marzo è morto anche l'ex ministro del ... L'8 agosto è morta a 73 ann i Olivia Newton - John , l'attrice di: l'indimenticabile Sandy al ... Grease: Rise of the Pink Ladies - la prima foto ufficiale della serie ... Paramount+ ha svelato il primo teaser trailer di Grease: Rise of the Pink Ladies, la serie prequel di Grease, e confermato la data di uscita.Grease: Rise of the Pink Ladies - teaser trailer e data di uscita per la serie TV. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.