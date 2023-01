Grease | Rise of the Pink Ladies | il trailer della serie tv targata Paramount+

Everyeye Serie TV

Il trailer diof the Pink Ladies, serie prequel diof the Pink Ladie s segue quattro ragazze emarginate e stufe che osano divertirsi alle loro condizioni, scatenando un panico morale ...Paramount+ ha rivelato, condividendo un teaser trailer , la data di uscita della serieof the Pink Ladies : il 7 aprile. Il video contiene inoltre molte sequenze inedite del progetto ideato come prequel del film cult, dando la possibilità di scoprire qualche dettaglio sui ... Grease: Rise of the the Pink Ladies: primo trailer e data di uscita della serie Paramount! EXCLUSIVE: After nearly six years, one mini-trial and with another trial set for next month, the profits participation battle between The Walking Dead creator Robert Kirkman and fellow executive ...Maverick” star Monica Barbaro will make audiences swoon this Valentine’s Day in the new Paramount+ romance “At Midnight.” In the first trailer, released Monday, we’re introduced to Sophie (Barbaro), a ...