Grande Fratello Vip | Oriana reagisce alle battute volgari di Attilio | “Schifoso maiale!” mentre Signorini lo elogia

Tra i principali obiettivi di Harry nel libro ilmaggiore ed erede al trono William e la ... E tra rivelazioni e attacchi alla famiglia reale britannica, i due continuano a godere di...La coppia, che oggi vive negli Stati Uniti, ha acquistato unavilla a Montecito , in ... ereditato insieme alWilliam. Il Guardian riferisce che i due hanno diviso circa 6 milioni di ...Dopo il confronto avuto con sua sorella Clizia, Micol decide di parlare con Tavassi e – proprio per evitare ulteriori fraintendimenti – invita il VIP a non fare più determinate battute in sua assenza: ...Quindi, dissi inizialmente di no ma poi dopo alcuni mesi mi richiamarono e da quel momento entrai definitivamente a far parte del cast del programma. Intervistato su… Leggi ...