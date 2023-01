Grande Fratello Vip | Nicole Murgia attacca Andrea Maestrelli dopo la diretta | Racconta solo le cose che gli fanno comodo

... ' Il vestito di Charlotte è troppo, troppo lungo, troppo largo. Lo capisci Ha pianto ... C'era chi aveva paura che io e Meghan potessimo portare via le luci dalla ribalta a mioe Kate. ...Le rivelazioni di Andrea Maestrelli su Nicole Murgia hanno spiazzato tutti, sia dentro che fuori la Casa delVip . A cercare di far luce sulla situazione ci ha pensato proprio la diretta interessata che, subito dopo la puntata del reality show , si è lasciata andare a un duro sfogo contro il ...Quindi, dissi inizialmente di no ma poi dopo alcuni mesi mi richiamarono e da quel momento entrai definitivamente a far parte del cast del programma. Intervistato su… Leggi ...Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nella puntata del 9 gennaio, al centro dell’attenzione c’è ...