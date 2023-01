Grande Fratello Vip | le news dell’ultim’ora sulla puntata del 9 gennaio

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ieri sera, lunedì 9, è andata in onda la ventisettesimadelVip 7. Al televoto non eliminatorio c’erano Dana Saber, Oriana Marzoli e Davide Donadei: chi tra i tre concorrenti è risultato il preferito del pubblico? E chi è finito in nomination per la prossimain onda lunedì 16? Di seguito ledel reality show di Canale 5. Oriana vince il televoto Come da pronostico, Oriana ha stravinto il televoto che la vedeva opposta ai nuovi concorrenti Dana Saber e Davide Donadei. Un vero plebiscito per l’influencer venezuelana, prima con il 58% delle preferenze del pubblico, mentre Davide e Dana hanno raccolto rispettivamente il 22 e il 20% dei ...