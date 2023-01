Grande Fratello Vip | la regia ci regala il risvolto inaspettato sui titoli di coda

(Di martedì 10 gennaio 2023) IlVip da oltre tre mesi ci dà la buonanotte sulle note di My Head & My Heart di Ava Max; ma ieri sera – dopo il consueto balletto di Carmen Russo – il regista Andrea Pollacci ci hato untrash che ha colto tutti di sorpresa. Durante gli ultimi secondi della sigla di chiusura, suidi, non appena il logo delVip ha lasciato spazio a quello di Endemol Shine Italy si è sentito una voce femminile dire sconcertata: “A casa mia? A casa mia?“. SCUSATE MA ESATTAMENTE DA QUANDO NELLA SIGLA FINALE C’È FRANCESCA DE ANDRÉ CHE DICE “A CASA MIA?” ???? IO HO VISSUTO FINO AD OGGI SENZA SAPERLO? #gfvip pic.twitter.com/Zaganzw2PX — edoardo (@edosenzaemoji) January 10, 2023 Ovviamente quella non è era una ...

Fanpage.it

'Beatitudine! Venerato! In quest'ora didifficoltà per il Suo popolo, Le sono vicino e vorrei assicurarle che Lei e la Sua Chiesa siete sempre presenti nelle mie preghiere. Che il Signore la protegga e La ...La 27esima puntata stagionale delVip 7 è appena giunta al capolinea. Anche stasera, 9 gennaio 2023 , la diretta fiume di 4 ore su Canale 5 ha regalato novità, sorprese, colpi di scena e le immancabili liti tra ... Come sta Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale e quando rientra al GF VIP Nella casa del "Grande Fratello Vip" c'è una coppia di amici che fa scintille. Sono Sarah Altobello e Attilio Romita che dopo gli screzi dei giorni scorsi sono ancora ai ferri corti. L'Altobello non è ...Nicole Murgia e La loro relazione, però, non sembra essere andata nel migliore dei modi e durante alcuni loro scontri e confronti, hanno lasciato intendere dei particolari molto interessanti… Leggi ...