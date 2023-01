Grande Fratello Vip | chi è stato eliminato ieri? Immuni e concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 9 gennaio 2023

Fanpage.it

Questa sera, 9 gennaio, ilVip ha fatto una doppia sorpresa a Micol Incorvaia . La giovane concorrente siciliana ha ricevuto la visita della sorella Clizia , che già un mese fa era entrata nella Casa di ...... 'Sei un manipolatore' Sollecitata dai due conduttori, però, la cantante confessa l'amicizia tra i due, certa che continuerà anche dopo l'avventura al 'Vip'. Ma le notizie sui due non ... Come sta Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale e quando rientra al GF VIP Micol incontra la sorella Clizia e il papà Salvatore che, oltre a dimostrarle il loro affetto incondizionato, la mettono in guardia da Nicole ...Per Micol e Tavassi, nonostante il loro rapporto vada a gonfie vele, le tensioni e le incomprensioni non tardano a mancare ...