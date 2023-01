Grande Fratello Vip 7 | Oriana Marzoli e la terribile descrizione di «donna facile»

Corriere della Sera

Una sorta di: l'Europa che 'lo chiede' si autorizza a mettere il naso oltre l'uscio delle abitazioni di tutti noi violando anche l'ultimo baluardo della proprietà privata. Lo ha già ...Dopo aver condotto programmi di successo come ' L'Isola dei Famosi ', ' Le Iene ', ' Il' e ' Temptation Island ', sta per tornare con un nuovo show. Ma quanto guadagna realmente la ... Grande Fratello Vip, le pagelle: Saber capocannoniera (voto 9), Incorvaia piangina (voto 4) Durante la puntata del 9 gennaio il conduttore ha consigliato alla ragazza di essere «più profonda», altrimenti «avrà sempre problemi con gli uomini». E se lei fosse esattamente quello che vuole esser ...Matteo Diamante torna a parlare della ex fidanzata Nikita Peliozon, concorrente del Grande Fratello Vip. “Vive nel suo mondo di unicorni”, dice prima di spiegare perché Nikita, italianissima, parli co ...