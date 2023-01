Grande Fratello Vip 7 | l’opinione di Chia sulla ventisettesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 10 gennaio 2023) Negli ultimi sette giorni nella Casa non sono certo mancati catfight più o meno beceri, episodi agghiaccianti e amenità varie ed eventuali. Gente che si scanna per un piatto di pasta, gente che butta il sale a terra quando passa chi non sopporta, gente totally ossessionata che non si rassegna. Persino le urla da fuori hanno scombussolato l’animo dei Vipponi, stavolta. Ora, con tutta ‘sta carne al fuoco com’è possibile che siano riusciti ad imbastire unadel Gf Vip 7 tanto noiosa? Giuro che non me lo spiego. C’erano almeno 4 o 5 bombe pronte ad esplodere, lì in mezzo. Bastava toccare i tasti giusti e si poteva scatenare l’inferno. E invece Alfonso Signorini è riuscito nell’ardua impresa di disinnescarle tutte, queste bombe, una dopo l’altra. Persino Dana Saber che in settimana è una iena in diretta è finita col sembrare un agnellino. Ci vuole arte, discreta ...