Governo | ok Cdm a proroga payback dispositivi medici**

Agenzia Nova

Ilha deciso di utilizzare quelle risorse per aumentare le pensioni minime, per tagliare il cuneo fiscale, quindi tutte misure sociali. E' chiaro che se ci sarà la possibilità , e i conti lo ...... gasolio e Gpl: così il ritorno delle accise ha fatto schizzare i prezzi 10 Gennaio 2023 Ciriani (Rapporti col Parlamento): ridurremo le accise se i conti lo consentiranno "La decisione del... Governo: oggi Cdm su sanità e protezione civile Una norma sulla trasparenza dei prezzi ai distributori. Nel Consiglio dei ministri di martedì 10 gennaio si valuta l'ipotesi di ...Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo, tra le altre cose, l'informativa del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso sul caro carburanti; il decreto sul payback per ...