Governo | Cdm rafforza poteri sanzionatori garante prezzi

La Stampa

Ma una parte dei soldi fluisce anche in direzione Abruzzo: ilpreme per una "accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici del mese di ..."La Presidenza del Consiglio, come si evince dal Bilancio di Previsione 2023 pubblicato sul sito istituzionale del, ha scelto di incrementare per il prossimo anno alcuni stanziamenti a favore ... Carburanti, tetto agli aumenti in autostrada. Il governo obbliga i gestori ad esporre il prezzo medio naziona… Roma, 10 gen. (askanews) - Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto contenente norme per aumentare la trasparenza sui prezzi dei ...Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato una norma sulla trasparenza dei prezzi ai distributori, una misura a vantaggio dei consumatori per tenere alta l'attenzione ...