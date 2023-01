Governo | Cdm | nominati tre generali corpo d' armata esercito

Agenzia ANSA

I prezzi di benzina e diesel sono al centro del dibattito politico con ilha varato un provvedimento per favorire la trasparenza dei prezzi al distributore, non ...ii controlli chiesto dal...Prima del(aperto da un'informativa di Adolfo Urso, titolare dello Sviluppo) si è tenuto un incontro di un'ora e mezzo tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell'Economia, ... Benzina: il Cdm vara il decreto, obbligo di esporre il prezzo medio - Politica Il Cdm vara solo una norma per far esporre dai benzinai il prezzo medio nazionale. Sospensione da 7 a 90 giorni per chi non la rispetta. In autostrada, forse, ci sarà un tetto agli aumenti ...Il caro benzina agita governo e maggioranza. Tutti sono consapevoli della gravità del problema che sta colpendo i cittadini: il frequente superamento della soglia, non solo psicologica, ...