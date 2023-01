Google Pixel Watch riceve l’aggiornamento di gennaio 2023

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento diperL'articolo proviene da TuttoAndroid.

HDblog

La sua risoluzione di 5120 x 2880, unita all'ampia gamma cromatica del 99% DCI - P3, ...fotocamera SlimFit 4K e supporta le videoconferenze in forma nativa attraverso applicazioni come...Parlando sempre di offerte Amazon, in serata abbiamo fatto notare ancheBuds Pro al minimo storico . Pixel 7a diventa sempre più interessante: la RAM aumenta a 8GB! Su Amazon c'è la grande promozione dedicata a Google Pixel 6, che oggi puoi acquistare con uno sconto potente del 26%.Amazon Italia rilancia gli auricolari Google Pixel Buds Pro di ultima generazione al minimo storico: 24% in meno e consegna gratuita.