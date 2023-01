Goldman Sachs migliora stime sull’Eurozona | non prevede più una recessione Ma in Italia e Germania “crescita più debole”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Continuiamo a ritenere che ladell’area euro saràdurante l’inverno soprattutto a causa della crisi energetica, ma non vediamo più i presupposti per unatecnica”. Gli analisti divirano verso previsioni più ottimistiche in un report che indica tra i motivi dimento del quadro “una dinamica dipiù resiliente alla fine dell’anno, prezzi del gas naturale in forte calo e la riapertura della Cina dopo i provvedimenti anti Covid”. La banca d’affari quindi aggiorna la sua previsione per l’area euro a unadello 0,6% per il 2023 rispetto alla stima di un calo dello 0,1% precedente. Sui diversi Stati, laè vista piùine ...