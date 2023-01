Gli Uffizi aumentano il costo del biglietto per fronteggiare il caro bollette

(Di martedì 10 gennaio 2023) Una decisione giusta o un colpo alla culttura? Il Cda degliha deciso di aumentare il prezzo del singoloindividuale alla Galleria delle statue e delle pitture per far fronte all'...

Corriere Fiorentino

L'aumento deciso dal Cda, si spiega in una nota delle Gallerie degli, è stato approvato da Direzione regionale Musei della Toscana e Direzione generale Musei del ministero della Cultura. ...... tra i responsabili di varie azioni di protesta da febbraio a oggi (, il Grande raccordo ... Dopo la manifestazione, al quale ha partecipato anche Marco Cappato ,attivisti di Ultima ... Caro energia, gli Uffizi alzano il biglietto a 25 euro in alta stagione Una decisione giusta o un colpo alla culttura Il Cda degli Uffizi ha deciso di aumentare il prezzo del singolo biglietto individuale alla Galleria delle statue e delle pitture per far fronte ...L'aumento di 5 euro è stato approvato dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura per far fronte ai costi del settore energetico ed edilizio Una scelta che non mancherà di far discutere ...