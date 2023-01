Gli italiani chiedono alla Meloni una vera Riforma del Lavoro e delle Pensioni!

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il presidente Emmanuel Macron ha recentemente espresso la volontà dire il sistema pensionistico francese. L’annuncio ha suscitato enormi polemiche in Francia – tanto che i francesi sono pronti a rimettersi i gilet gialli – soprattutto per i contenuti dellache la presidenza ha in mente: ovvero l’aumento dell’età pensionabile a 64/65 anni, rispetto

QUOTIDIANO NAZIONALE

Guerra al caro carburanti, controspeculatori si muove l'Antitrust 'alloradevono organizzarsi e pagare il prezzo pre - congelamento accise', replica sorpresa Gruber ...Il segretario uscente ha scelto la via dell'imparzialità nel percorso di scelta del suo successore (al di là delle sue preferenze personali), ma secondo chista vicino ci sarebbe anche qualcosa ... Saldi invernali: gli italiani spenderanno 5,3 miliardi, volumi in crescita del 10% È il ricordo di Roberto Mancini, che sulla panchina dell’Italia ha conquistato gli Europei nell’estate 2021 avendo al suo fianco il suo grande amico, a «Porta a Porta». «Sicuramente ci sarà molto ...In passato, anche recente, la Coppa Italia, pur con tutte le difficoltà del caso e l'ostilità neppure troppo nascosta per chi inferiore a livello tecnico, ha portato squadre ...