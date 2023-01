Gli eventi per i 70 anni di storia dello Yacht Club de Monaco

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 10 gennaio 2023) Un ricco programma dinel 2023 celebra i 70dalla fondazionededa parte del Principe Ranieri III. Presieduto dal 1984 dal Principe Alberto II di, questoprivato continua a onorare il suo mandato di servizio pubblico organizzandodi livello mondiale. Le sue attività si muove nel solco dell’iniziativa ‘, Capital of Advanceding’, avviata per posizionare il Principato come centro di eccellenza in questo settore. Il programma per i 70deI festeggiamenti prenderanno il via domani, mercoledì 11 gennaio, con la 13esima ...