Gli anelli di fidanzamento | vintage e romantici sempre i più belli da scegliere

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 10 gennaio 2023) Life&People.it Quando si organizza un matrimonio, la scelta dell’anello è cruciale quanto molto complessa e le tendenze deglididi questo 2023 sono pronte a dispensare idee e consigli. Il mercato dei gioielli presenta, dinanzi la futura coppia, infinite possibilità e scelte da compiere: la forma, il modello, le pietre da incastonare, il colore, il materiale e la taglia, sono solo alcune delle caratteristiche da tenere a mente quando si sceglie l’anello dei propri sogni. I nuovi trend dell’anno, non a caso, sono un’ottima base di partenza per non incappare in errori grossolani, rischiando di compromettere un momento così magico. Quali sono i consigli e i trend più in voga per non farsi cogliere impreparati?di: si punta al colore Pietre colorate che spiccano su una ...