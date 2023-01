Glass Onion | la scena post-credits avrebbe modificato il destino della Monna Lisa

Best Movie

Miglior commedia : Babylon, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once,: A Knives Out Mystery, Triangle of Sadness. Miglior film d'animazione : Guillermo del Toro's ......Tár Everything Everywhere All at Once Gli spiriti dell'isola Women Talking The Fabelmans Miglior film comico o musical Babylon Gli spiriti dell'isola Everything Everywhere All at Once: ... «Era orribile»: Rian Johnson ha rinnegato una delle idee principali di Glass Onion - Knives Out Rian Johnson ha svelato di aver realizzato una scena post-credit per Glass Onion: Knives Out, ma di averla poi tagliata. Una scelta importante, se si considera che la scena in questione avrebbe potuto ...C'è un motivo per cui ci piacciono tanto i gialli classici. Per questo per battere Glass Onion su Netflix c'è voluto The pale blue eye ...