Giusto valorizzare la matematica legandola alla realtà | così si aiutano le discipline scientifiche

(Di martedì 10 gennaio 2023) di Vincenzo Vespri* A proposito della riforma dell’insegnamento delle materie Stem, aggiungo delle osservazioni relative all’articolo del Professor Massimo Ferri “Astrazione o? Le parole di Valditara sullemi fanno rabbrividire”. In Italia, come riportato dai test Ocse-Pisa (siamo solo ventinovesimi su trentasette paesi), vi è una forte carenza di competenze Stem che rischia di minare la nostra competitività. Emmanuel Macron, per una situazione più o meno comparabile, ha parlato addirittura di emergenza nazionale. È esperienza comune di noi docenti universitari imbattersi in qualche studente che non sappia sommare correttamente due frazioni o che non abbia idea di come si calcoli una percentuale. È grave che molti adolescenti accumulino, a scuola, carenze importanti nelle materie ...