Giulio Cesare attraversa il Rubicone e cambia il destino di Roma

Fremondoweb

Il tutto poi tornerà in Giunta per essere vagliato dagli uffici e, quindi, sarà sottoposto al voto finale in Aula. L'obiettivo del Comune è quello di riuscire a chiudere questa parte ...C.- L'imperatorepassa il Rubicone, il fiume che segna il confine tra l'impero romana e la Gallia ed esclama ' Il dado è tratto ' marciando contro le truppe di Pompeo. Il fiume oggi in ... Accadde oggi: 10 gennaio 49 a.C., "Alea iacta est!", Giulio Cesare ... Il fumettista firmerà la quarantesima avventura dell’eroe gallico. Ereditando la saga di Uderzo e Goscinny nata nel 1959 ..."Schifani non ha neppure ascoltato le richieste di Berlusconi quando si è trattato di fare gli assessori: ormai risponde a FdI" ...