Giugliano | maltrattata da figlio tossicodipendente | chiede aiuto in strada ai Carabinieri

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lieto fine per una donna, da annie minacciata dal20enne. Siamo a, popoloso comune dell’Area Nord di Napoli. L’intervento di una pattuglia della radiomobile dei, che in quel momento transitava in via Innamorati, si è rivelato provvidenziale. A intercettarla è stata la vittima che implorava in lacrime, dopo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.