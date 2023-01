GIUDICE SPORTIVO 2^ GIORNATA RIT 7-8-9 GENNAIO 202310 Gennaio 2023

Calciomercato.com

... Daniliuc della Salernitana, Dominguez e Medel del Bologna, Ibanez della Roma, Lazzari della Lazio, Sernicola della Cremonese e Tonali del Milan MILANO - Ildott. Gerardo Mastrandrea,...Ildi Serie A, in merito alle partite della 17/a giornata, ha inflitto 10.000 euro di ammenda alla Sampdoria per i cori insultanti contro Napoli e i napoletani. Ottomila euro di multa ... Giudice Sportivo: multa alla Samp per i cori contro Napoli. Tonali e altri 7 squalificati. La decisione su Rincon Il Tribunale del Riesame ha respinto l’istanza di scarcerazione presentata dalla difesa di Andrea Pellegrini, il poliziotto accusato di aver ...Archiviata la 21^ giornata del campionato di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo. Di seguito la nota ufficiale: Il Giudice Sportivo Dott..