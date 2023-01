Giovanni Allevi e la lotta contro il mieloma | la nuova foto dalla clinica | “Una bellezza che non voglio dimenticare”

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Ho voluto scattare questaper nonla capacità dell’uomo di saper trovare lain ogni momento, anche il più difficile. È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano unache non”. Così scrivepubblicando sui social un emozionante scatto con la vistafinestra della sua stanza all‘Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dove è ricoverato per le cureil cancro. Lo scorso giugno i medici gli hanno infatti diagnosticato une da allora il musicista e compositore sta combattendo la sua battaglia, supportato dal sostegno che i suoi fan non gli fanno mai mancare. L’immagine ...

Io Donna

, il post social dall'ospedale: "Non voglio dimenticare la bellezza" Il colori del tramonto visti durante la terapia: ecco l'ultimo aggiornamento social del pianista sulla malattia. I ...ha pubblicato sul suo profilo Instagram una immagine della flebo dietro alla quale si scorge un tramonto. 'Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell'uomo di ... Giovanni Allevi, il post social dall’ospedale: «Non voglio dimenticare la bellezza» “Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell’uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile. È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al ...Il colori del tramonto visti durante la terapia: ecco l’ultimo aggiornamento social del pianista sulla malattia. I follower: «Il mondo ha bisogno della bellezza della tua musica» L o scorso giugno Gio ...