Giovani e cyber | qualcosa si muove

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ci sono alcune rare occasioni in cui ho la fortuna di dare qualche buona notizia, evento che nel mio settore è piuttosto insolito, considerando che da tempo assistiamo al susseguirsi di “anni horribiles”. Dal mio punto di vista, il fatto ha particolare rilevanza perché attiene un ambito che mi è particolarmente caro: quello dei. Proprio in questi giorni vede la luce una web-radio dedicata alla sicurezza in rete e si presenta come “risposta alla richiesta di libertà di espressione denunciata dai nostri, di aver voce in capitolo, di far ascoltare i propri pensieri agli adulti, ai docenti e agli insegnanti”. Peculiarità di questa emittente è quella di accogliere solo prodotti radiofonici realizzati dai ragazzi sul tema del benessere e la sicurezza online. La sede sarà all’interno nel nuovo Polo Formativo Digitale dell’Istituto Dell’Acqua ...