Giornalista sviene durante il servizio | scena agghiacciante in diretta | il video terribile

(Di martedì 10 gennaio 2023)un’intervista televisiva in, unadella CTV di Edmonton, in Canada, è svenuta dopo aver ricevuto un gran numero di messaggi ingiuriosi su un vaccino. Dopo l’intervista, vissuta domenica pomeriggio, Jessica Robb ha avuto un collasso e ha subito rassicurato il pubblico. La, che era stata abbattuta per un breve periodo e poi aveva rassicurato il pubblico, è stata bersagliata dalle critiche dopo l’intervista sul vaccino Covid. Tuttavia, laha rassicurato il pubblico e ha confermato le sue condizioni. “Ho ricevuto un’insolita quantità di critiche e di messaggi di odio”, ha detto Robb dopo l’intervista, “tutti privi di fondamento e fuorvianti”. Jessica Robbin: cosa è accaduto dopo Jessica Robb stava ...

ilmattino.it

Ilin questione, dato sui social come un corrispondente della tv di Stato del Qatar, è svenuto in diretta tv. Durante il servizio, l'uomo non sembra stare bene già dalle battute iniziali, ...Un gol, quello di Leah Pais , che l'ha resa idolo assoluto dei tifosi di casa ma che, grazie al video diffuso su Twitter da unamericano, la sta facendo diventare una star a livello ... Giornalista canadese sviene in diretta Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Jessica Robb, una giornalista televisiva canadese, era in diretta a Edmonton, in Canada, quando si è sentita male e ha perso conoscenza, finendo a terra. La donna è ...