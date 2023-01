Giorgio Panariello in lutto | anche il comico toscano distrutto per la sua morte

Leggi su ck12

(Di martedì 10 gennaio 2023) Dopo un periodo non facile a causa di un problema di salute,è stato colpito da un. Il suo straziante messaggio di saluto Le ultime settimane non sono state propriamente facili per, che ha dovuto fare i conti con un problema di salute che ha inevitabilmente interrotto le sue attività lavorative. L’attoreinfatti è stato colpito da una “labirintite molto aggressiva”, come da lui stesso comunicato poche settimane fa ai suoi follower in un video postato sui social e questo ha reso necessario fermare il tour teatrale “La favola mia”, uno spettacolo tra risate e divertimento nel qualeracconta i suoi 30 anni di carriera in una veste inedita. Grande dolore per(Foto Ansa)Fortunatamente ...