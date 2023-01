Giorgia Meloni? Vi dico perché ama gli hobbit | ora tutto torna

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Chiunque in Italia legga e apprezzi J.R.R. Tolkien conosce Oronzo Cilli, nato nel 1977 a Barletta, dove è assessore a Cultura e Turismo, nonché presidente dell'Associazione Collezionisti Tolkieniani Italiani. L'acribia con cui da decenni cataloga e ordina il lascito tolkieniano ha varcato persino i confini nazionali, imponendosi all'attenzione del sofisticato mondo anglosassone. Ma non solo. Di Tolkien Cilli scrive anche con scienza. La sua opera più recente è Guida completa al mondo di Tolkien, pubblicata da Vallardi: una occasione ghiotta per chiedere a Cilli di raccontarsi e di raccontare il suo Tolkien.Sei il più importante collezionista di memorabilia tolkieniane in Italia e trai maggiori al mondo. Cosa significa collezionare Tolkien? «Collezionare è un modo per dare concretezza all'amore che si nutre per una realtà: nel mio caso per le opere di un autore che, dal 1996, mi segna ...