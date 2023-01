Giorgia Meloni con la sua famiglia incontra Papa Francesco | Ucraina | migranti e natalità tra i temi del colloquio

(Di martedì 10 gennaio 2023) Incontro, premier arriva in Alfa ein 500 polemiche sulla youtuber svedese Tra 'sgasate' in spiaggia e impennate per strada, l'avventura sarda della motociclista e influencer ...

Il Primo Ministro del Giappone Fumio Kishida è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la premierLa premierin Vaticano con la famiglia , la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno, per l'incontro con Papa Francesco. Il faccia a faccia tra il Pontefice e la presidente del Consiglio è ...La premier Giorgia Meloni è stata ricevuta oggi da papa Francesco in udienza privata insieme alla famiglia: erano presenti il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. Il colloquio è durato 35 ...La centralità di Giorgia Meloni continua a pagare, mentre Forza Italia al 6,9 per cento è il partito che cresce più di tutti. In calo la Lega e soprattutto i dem, quelli che registrano le maggiori per ...