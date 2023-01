Giochi del Mediterraneo | Azzaro | «Il centrodestra offra un contributo | oltre le inutili polemiche contro la città»

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 10 gennaio 2023) Al nostro impegno su progetti e finanziamenti per i nuovi impianti, alla nostra inarrestabile volontà di definire un futuro diverso per laattraverso idel, c’è una parte politica ben definita, oggi al Governo, che oppone un tifo sfegatato per il fallimento di questo ambizioso progetto.È la schizofrenia delionico, dal quale fino a oggi non abbiamo ricevuto nemmeno un cenno di supporto rispetto alla mole di attività che, come comunità, siamo chiamati a svolgere per questo evento: più facile diffondere notizie prive di fondamento, come l’assurda ipotesi di uno “scippo” deida parte di Bari, che farsi parte diligente e premere affinché da Roma arrivino le risorse già appostate, affinché venga firmato quel benedetto decreto che ci trasferirà 150 milioni di ...