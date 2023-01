Giannini scatenato | a raffica su Meloni e Crosetto come Fred Flinstone

Tuttosport

Prima della pausa, Tuptairrompe in area da destra e prova a chiudere lo slalom sul primo ... (Tonti,, Gallo, Di Mino). All. Bedetti (Di Donato squalificato) 7 ARBITRO Pirrotta di ......hacontro la Russia 'alla ricerca' di una guerra convenzionale. Lasciarlo incustodito significherebbe perdere un colpo doloroso che sicuramente altri avrebbero seguito". Lucia... Dybala, tifosi Juventus scatenati: la richiesta alla Joya 10:24:58 E’ partito nel peggiore dei modi l’anno per una famiglia di Capodrise. Poco dopo la mezzanotte, la loro mansarda di via Giannini ha preso fuoco. Sul posto immediato l’intervento dei vigili de ...