Gf Vip | Signorini furioso con i vipponi | «Ora basta | la prossima volta prendiamo provvedimenti» Cosa è accaduto

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sul finale della puntata di lunedì 9 gennaio, in piene nomination Alfonsoha interrotto la liturgia delle nomination per leggere un comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip in cui redarguisce i concorrenti, e che se non rispettato avrà delle conseguenze. La comunicazione Più vole i concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati richiamati all’ordine, in particolare Luca Onestini e Oriana spesso parlano spagnolo,proibita nella casa. Ricordiamo ad esempio il caso di Giulia Salemi che in passato è stata squalificata per aver parlato in persiano con la madre. Ma non sono gli unici a infrangere le regole per questodurante la puntata ha letto un comunicato da parte del Grande Fratello Vip: «Vi abbiamo detto che è fondamentale avere rispetto per il pubblico che vi segue da casa, nonostante questo il Gf è stato ...