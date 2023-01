GF Vip | scatta il bacio tra Daniele e Oriana | i due vanno sotto le coperte e si sente tutto

(Di martedì 10 gennaio 2023) Nella notte nella Casa del Grande Fratello Vip 7 è successo l’inaspettato. Dopo che in puntataDal Moro aveva escluso qualsiasi possibilità di stare conMarzoli, giudicandola troppo frivola e priva di contenuti, i due gieffini si sono ritrovati a parlare e poi si sono prima chiusi nell’armadio, dove èto il primo, poi a letto, dove a giudicare dagli audio ci sarebbe stato un altroe delle effusioni. GF Vip 7, nella notteiltraDal Moro eMarzoli Nonostante le frasi non propriamente lusinghiere dette daDal Moro suMarzoli in puntata e nonostante avesse escluso qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale con la bella ...

