Gf Vip | Oriana Marzoli e l' indiscrezione choc dopo una lite con l' ex Eugenio Gallego

TGCOM

... 'Io invitata per una sorpresa a Daniele, poi hanno annullato' Gf, Antonino Spinalbese ha la tv in hotel: il sospetto di Giaele dopo la diretta Gf, parte una canzone di Fedez esbotta: ...Pierpaolo commenta il "limone" die Daniele al GFDaniele da che voleva desistere perché era quello che... a parte la simpatia per Wilma, non lo vedevo molto propenso anche perché era la ... "GF Vip", Oriana Marzoli è la preferita del pubblico; tre concorrenti in nomination Daniele e Oriana hanno dormito insieme la scorsa notte e questo non è passato inosservato agli occhi dei compagni. Antonella per stuzzicare un po’ Onestini, caro amico della venezuelana, chiede ad Ori ...Oriana Marzoli ancora una volta al centro delle polemiche. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip è sicuramente una delle più importanti all'interno della settima edizione ...